60 saniyede ekonomide bugün (18 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📰Kamu işçileri için yeni zam teklifi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 18, 2025
🚀Savunma sanayi ihracatı 4 milyar dolara ulaştı
🇪🇺AB’den Türkiye’ye Şengen kolaylığı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/wsrs3YJnim