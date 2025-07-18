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Ekonomi

AJet Halep'e 2 Ağustos'ta uçuş başlatacak

AJet, Suriye'nin tarihi ve kültürel merkezi Halep'e sefer başlatacak.

Kenan Irtak  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
AJet Halep'e 2 Ağustos'ta uçuş başlatacak

İstanbul

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki yeni dönemin ardından 1 Temmuz'da başkent Şam'a ilk uçuşunu yapan hava yolu, Orta Doğu'nun kültür başkentlerinden birini daha uçuş ağına dahil etti.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Halep Havalimanı arasındaki ilk sefer, 2 Ağustos'ta yapılacak. Haftada 4 gün karşılıklı düzenlenecek seferlerin biletleri, bugün 149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Biletler, AJet.com, AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezlerinden alınabilecek.

Halep hattı ile dış hat sayısı 60'a ulaşan AJet, yurt içindeki 41 hat ile birlikte toplam sefer yaptığı nokta sayısını 101'e çıkaracak.



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