Dolar
32.37
Euro
34.99
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,546.50
BTC/USDT
70,134.00
BIST 100
9,121.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen mitingde konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen mitingde konuşuyor
logo
Dünya

İsrail'in Halep Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Eşref Musa, Ömer Koparan  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
İsrail'in Halep Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Tel Abyad

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığını iddia etti.

Beşşar Esed rejiminin ordusuna ait hava savunma sistemlerinin düşman roketlerine karşılık verdiği belirtildi.

Suriye rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, "İsrail, gece saat 01.45 sıralarında, İdlib'deki terör örgütlerinin gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırısıyla eş zamanlı, Halep'in güneydoğusundaki Athriya yönünden Halep kırsalındaki bazı noktaları hedef aldı. Saldırıda, Halep ve çevresinde çok sayıda sivil ve asker öldü. Kamu ve özel mülkte maddi kayıplar meydan geldi." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, 17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Halep ve Şam'daki havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan mescit ibadete açıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı
YSK Başkanı Yener: 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek seçimlere hazır vaziyetteyiz
Nurdağı'nda köy evleri depremzedelere teslim ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seferberlik anlayışıyla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü 5 yılda tamamlayacağız

Benzer haberler

BM yetkilisi, UAD'nin kararlarının uygulanması için üye ülkelerden İsrail'e baskı yapmalarını istedi

BM yetkilisi, UAD'nin kararlarının uygulanması için üye ülkelerden İsrail'e baskı yapmalarını istedi

Filistinli küçük çocuk, İsrail saldırılarında yaralananların yardımına koşuyor

İsrail'in Halep Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Gazzeli genç sanatçı, İsrail saldırılarının neden olduğu trajediden resim yaparak uzaklaşıyor

Gazzeli genç sanatçı, İsrail saldırılarının neden olduğu trajediden resim yaparak uzaklaşıyor
İsrail Savaş Kabinesi'nde Netanyahu ve Gantz arasında tartışma yaşandı

İsrail Savaş Kabinesi'nde Netanyahu ve Gantz arasında tartışma yaşandı
İsrailli yüzbaşı, 7 Ekim'de esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü uyguladığını kabul etti

İsrailli yüzbaşı, 7 Ekim'de esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü uyguladığını kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet