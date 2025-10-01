Dolar
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
60 saniyede bugün (01 Ekim 2025)

Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü
Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davasında sanıkların 21'er yıla kadar hapsi istendi
Bakan Kurum: AB ile işbirliğini sadece iklim değil, ekonomi, sanayi, ticaret ve dış politikada da artırmayı hedefliyoruz
DMM'den "KAAN uçaklarının motorları" hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak

