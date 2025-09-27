Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
60 saniyede bugün (27 Eylül 2025)

"Mavi vatan"a milli uzun menzil hava savunma yeteneği geliyor
Polen taneleri ve endemik bitkiler faili meçhul suçların aydınlatılmasında kullanılıyor
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı
Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da törenlerle kutlandı

