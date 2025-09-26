Dolar
41.57
Euro
48.65
Altın
3,778.89
ETH/USDT
3,934.30
BTC/USDT
108,880.00
BIST 100
11,199.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına başlarken birçok ülke temsilcisi salonu terk etti
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
60 saniyede bugün (26 Eylül 2025)

Küresel Sumud Filosu'nda saldırıya uğrayanların yakınlarından İsrailli yetkililere suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dil Bayramı'nı kutladı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşlardan biriken çöplere tepki
Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor
"Soğuk Savaş" programı sunucusu Soydemir ve konuk Akgündüz'ün 4,5'ar yıl hapsi istendi

Benzer haberler

60 saniyede bugün (26 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (26 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (25 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (24 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (23 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (23 Eylül 2025)
60 saniyede bugün (22 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (22 Eylül 2025)
60 saniyede bugün (21 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (21 Eylül 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet