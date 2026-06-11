TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in eli kanlı Başbakanı'nın söylediği sözlerin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "İsrail'in eli kanlı Başbakanı'nın söylediği sözlerin hiçbir kıymetiharbiyesi ve dünya kamuoyunda en ufak bir ağırlığı yoktur” ifadeleri kullandı.

Terörsüz Türkiye süreci

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu kadar olumlu momentum yakalanmışken bunun bir an evvel bitirilmesi için tüm partilerin ortak çalışmalarını sürdürmeleri lazım" diye konuştu.