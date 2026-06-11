Toronto Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en önemli futbol sahnelerinden biri olarak 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Toronto Stadı, 2026 Dünya Kupası'na hazır Toronto Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en önemli futbol sahnelerinden biri olarak 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

2007 yılında inşa edilen ve yaklaşık 45 bin seyirci kapasiteli stat, Kanada futbolunun kalbi olarak gösteriliyor. Ontario Gölü kıyısındaki konumu, kompakt tribün yapısı ve güçlü atmosferiyle dikkati çeken Toronto Stadı, ev sahibi Kanada'nın açılış maçına da ev sahipliği yapacak.

Kültürel çeşitliliği ve futbol tutkusu ile Kuzey Amerika'nın en özel şehirlerinden biri olan Toronto, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahne alacak en önemli merkezlerden biri olmaya hazırlanıyor.

20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası sahnesine

2007 yılında FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası için özel olarak inşa edilen stat, açılışından bu yana uluslararası turnuvalara ev sahipliği yaparak önemli bir futbol geçmişi oluşturdu. Aynı turnuvada Arjantin şampiyon olurken, Sergio Agüero "Altın Ayakkabı" ödülünü kazandı.

Stat ayrıca 2014 FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası maçlarına ve Kanada'nın 2022 Dünya Kupası elemeleri sürecindeki karşılaşmalara ev sahipliği yaptı. Kanada'nın Jamaika'yı mağlup ederek Katar biletini aldığı maç, burada oynanan en unutulmaz anlardan biri olarak öne çıkıyor.

Toronto FC, Toronto Argonauts ve Kanada Milli Takımı'nın düzenli olarak kullandığı stat, ülke futbolunun merkez üssü konumunda bulunuyor.

Mimari yapı ve atmosfer

Yaklaşık 45 bin seyirci kapasiteli Toronto Stadı, dik tribün yapısı ve İngiltere Premier Lig tarzı kısmi çatısı ile dikkati çekiyor. Kale arkalarındaki keskin tribün eğimi, taraftarları sahaya daha da yaklaştırarak güçlü bir atmosfer oluşturuyor.

Stadın Lake Ontario'ya yakınlığı, yaz aylarında doğal bir serinlik sağlıyor.

Ulaşım ve konum avantajı

Toronto şehir merkezinin hemen güneybatısında, Exhibition Place bölgesinde yer alan stada ulaşım oldukça kolay. TTC tramvay hattı ve GO Transit tren bağlantıları sayesinde taraftarlar, stada doğrudan ulaşabiliyor.

Stat çevresi, yaz aylarında konserler, festivaller ve şehir etkinlikleriyle oldukça canlı bir bölge. Liberty Village ve çevresi maç günlerinde taraftarların buluşma noktası olacak.

Maç takvimi

Toronto Stadı'nın turnuvada ev sahipliği yapacağı karşılaşmalar şöyle:

Yarın: Kanada-Bosna Hersek

18 Haziran: Gana-Panama

20 Haziran: Almanya-Fildişi Sahili

24 Haziran: Panama-Hırvatistan

26 Haziran: Senegal-Irak

2 Temmuz: Son 32 Turu