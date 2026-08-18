Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran-ABD geriliminde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, Türkiye’nin barış çabasına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze’nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar, güvenliğin temini için güçlü duruş sergilendiğini belirtti.