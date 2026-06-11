Milliler Dünya Golbol Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

Hüseyin Burak Demirer
11 Haziran 2026•Güncelleme: 11 Haziran 2026
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentindeki organizasyonda, ikinci gün müsabakaları tamamlandı.
C Grubu'nda yer alan Kadın Golbol Milli Takımı, Büyük Britanya'yı 10-1 mağlup etti.
Erkek Golbol Milli Takımı ise X Grubu'ndaki müsabakada Avustralya'yı 6-2 yendi.
Bu sonuçlarla milliler, gruplarında 2'de 2 yaptı.
Türkiye grup aşamasında yarın kadınlarda Çin, erkeklerde Ukrayna ile karşılaşacak.