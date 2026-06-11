Acıbadem, Türkiye Espor Federasyonunun sağlık sponsoru oldu Türkiye Espor Federasyonu ile Acıbadem Sağlık Grubu arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Türkiye Espor Federasyonunun açıklamasına göre bu işbirliği kapsamında Acıbadem Sağlık Grubu, milli sporcuların sağlık süreçlerine destek sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Alper Afşin Özdemir, işbirliğine ilişkin "Milli sporcularımızın uluslararası başarı yolculuğunda sağlık, hazırlık ve sürdürülebilir performans süreçlerini öncelikli alanlar arasında görüyoruz. Acıbadem Sağlık Grubu gibi alanında öncü bir kurumun milli sporcularımızın yanında olması, federasyonumuzun sporcu odaklı yaklaşımını güçlendiren önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ise "Acıbadem olarak uzun yıllardır Türk sporunun gelişimine katkı sağlayan projelerde yer alıyoruz. Futboldan basketbola, voleyboldan bireysel branşlara kadar birçok spor kulübüne ve federasyona sağlık desteği sunuyoruz. Bugün ise hızla büyüyen ve milyonlarca gence ulaşan espor ekosisteminin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.