İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde Filistin topraklarını işgal edenler ile İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi aşırıcılığı körükleyenlere karşı önlemleri destekleme niyetinde olduklarını söyledi.

İtalya, AB Zirvesi'nde Filistin topraklarını işgal edenler ve aşırıcılara karşı önlemleri destekleyecek İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde Filistin topraklarını işgal edenler ile İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi aşırıcılığı körükleyenlere karşı önlemleri destekleme niyetinde olduklarını söyledi.

Brüksel'de 18-19 Haziran'da yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Meloni, zirve gündemi ve İtalyan hükümetinin uluslararası meselelere ilişkin pozisyonuna dair parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne hitap etti.

AB Zirvesi'nde görüşülmesi beklenen konulardan olan; Orta Doğu’da Filistin topraklarını işgal eden İsrailli yasadışı yerleşimciler hususunda Meloni, "İtalya, şiddet yanlısı yerleşimciler gibi nefret ve aşırıcılığı körükleyenlere karşı önlemleri desteklemek niyetindedir. Örneğin, İtalyan vatandaşlarına karşı kabul edilemez davranışları nedeniyle yaptırım uygulanmasını istediğimiz Bakan Ben-Gvir gibi." dedi.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleden ötürü soruşturmaya dahil ettiği Ben-Gvir'in, İtalya’ya "terlik" ülkesi demesine de atıfta bulunan Meloni, "Bu vesileyle, bu bakanın yaptığı, İtalya için kabul edilemez, İsrail için de pek onurlu olmayan açıklamalarını kendisine iade ediyorum." diye konuştu.

Meloni ayrıca AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması önerisine de değinerek "İsrail'i izole etmenin, Avrupa'nın bir hedefi veya stratejisi olabileceğine inanmıyorum. İsrail'in izolasyonu barışı güçleştiren ve İsrail'in düşmanları arasında en aşırı pozisyonları güçlendiren tehlikeli bir olgudur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) her türlü saldırıyı kınadıklarını belirterek UNIFIL'e saldıran ve tehdit eden herkesin aslında uluslararası topluma saldırdığını söyledi.

"Hürmüz Boğazı sadece Hürmüz'den ibaret değil"

İtalya'nın, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta, pozisyonunun aynı kaldığını söyleyen Meloni, ABD-İran diyaloğunu desteklediklerini ve krizin hızlı bir şekilde çözülmesini umduklarını dile getirdi.

Bununla beraber bölgedeki askeri varlıklarını ve ticaret yollarının özgürlüğünü koruyarak sorumlu şekilde hareket etmeleri gerektiğini belirten Meloni, "Şantaj mantığıyla Boğazdan transit geçiş kurallarını tek taraflı olarak değiştirmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemez. Hürmüz sadece Hürmüz'den ibaret değil. Bu nedenle uluslararası toplumdan kararlı ve sorumlu bir yanıt gerekiyor." yorumunu yaptı.

Meloni, AB’nin başta yaptırım rejimi olmak üzere sesini duyurmak için araçlara sahip olduğunu kaydederek eğer İran somut adımlarla ciddi ve yapıcı bir müzakere sürecine geri dönerse Avrupa'nın yaptırımları kademeli ve hızlı bir şekilde hafifletmeye hazır olması gerektiğini vurguladı.

Buna karşılık, Tahran'ın mevcut çizgisini sürdürmesi halinde Avrupa'nın daha sert önlemler alması gerektiğini savunan Meloni, "Eğer Tahran yanlış yolda yürümeye devam eder, seyrüsefer özgürlüğünü tehdit eder, saldırılar gerçekleştirir, milislere destek vermeyi sürdürür ve uluslararası yükümlülüklerini ihlal ederse AB baskıyı artırmaya ve hedefe yönelik yeni tedbirler almaya hazır olmalıdır." diye konuştu.

Meloni'den AB'ye Ukrayna müzakereleri için uygun isim belirleme çağrısı

Giorgina Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair, "Ukrayna'nın savunulmasını destekliyoruz, pozisyonumuz değişmedi. Kiev'i desteklemek ve Moskova'ya baskı uygulamak, müzakereleri başlatmanın tek yoludur. Bu nedenle 20. yaptırım paketini destekliyoruz." dedi.

İtalya Başbakanı, Moskova’nın AB ve NATO ülkelerinin hava sahalarına yönelik ihlallerinin de "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

AB'nin Ukrayna müzakerelerine katılması için Avrupa'nın bakış açısını temsil edecek uygun bir isim belirlemesi gerektiğini ifade eden Meloni, Moskova'ya karşı kararlı olunmasının ama aynı zamanda iletişim kanallarının da açık tutulması gerektiğini söyledi.

Meloni ayrıca AB ve ABD arasında koordinasyonun vazgeçilmez olduğunu ancak bunun yetki devri anlamına gelmemesi gerektiğini çünkü Ukrayna-Rusya arasındaki barış senaryosunun Avrupa üzerinde etkisi olacağı için AB'yi de ilgilendirdiğini belirtti.

Ukrayna'nın AB üyeliğine adaylığı konusuna da değinen Meloni, "Ukrayna'nın Avrupa'daki geleceğini kıtasal güvenliğin önemli bir unsuru olarak görüyoruz. Ukrayna reform yolunda ilerlemeye ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmeye devam etmelidir. Katılım süreci, aday ülkeler arasında liyakat ve eşit muamele ilkesine saygı gösterilerek devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

Meloni, ayrıca temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin şunları kaydetti:

"Savunma konusunda sorumluluklarımızı üstlenmeye hazırız ve bunu NATO Zirvesinde de yineleyeceğiz. İtalya, gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2,8'ini savunma ve güvenliğe yatıracak. Özellikle kendi topraklarındaki güvenlikle ilgili harcamalar sayesinde yüzde 0,71'lik bir artış kaydedildiğini belirtmek isterim."