Irak'ta buğday hasadıyla birlikte pirinç ekimi de başladı

[1/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı.

[2/24] Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi.

[3/24] Yağmur ile suya kavuşan bereketli toprakların verimi de bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü.

[4/24] Duhok'un Akre ilçesinin Mandiyan köyündeki çiftçiler, pirinç mahsullerini topladı.

[5/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Yağmur ile suya kavuşan bereketli toprakların verimi de bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü. Duhok'un Akre ilçesinin Mandiyan köyündeki çiftçiler, pirinç mahsullerini topladı.

[6/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Yağmur ile suya kavuşan bereketli toprakların verimi de bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü. Duhok'un Akre ilçesinin Mandiyan köyündeki çiftçiler, pirinç mahsullerini topladı.

[7/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Yağmur ile suya kavuşan bereketli toprakların verimi de bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü. Duhok'un Akre ilçesinin Mandiyan köyündeki çiftçiler, pirinç mahsullerini topladı.

[8/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Yağmur ile suya kavuşan bereketli toprakların verimi de bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü. Duhok'un Akre ilçesinin Mandiyan köyündeki çiftçiler, pirinç mahsullerini topladı.

[9/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Yağmur ile suya kavuşan bereketli toprakların verimi de bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü. Duhok'un Akre ilçesinin Mandiyan köyündeki çiftçiler, pirinç mahsullerini topladı.

[10/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Yağmur ile suya kavuşan bereketli toprakların verimi de bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü. Duhok'un Akre ilçesinin Mandiyan köyündeki çiftçiler, pirinç mahsullerini topladı.

[11/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.

[12/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.

[13/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.

[14/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.

[15/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.

[16/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.

[17/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.

[18/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.

[19/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.

[20/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.

[21/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.

[22/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.

[23/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.

[24/24] Irak'ın Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde buğday ve pirinç hasadı başladı. Kuraklıkla mücadele eden bölgede bu yıl etkili olan yağışlar barajları doldurdu, toprağın suya olan hasretini sona erdirdi. Erbil'deki çiftçiler, buğday mahsullerini topladı.