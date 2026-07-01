Irak ile Suriye, ham petrol boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi için anlaştı Irak ile Suriye, iki ülke arasındaki ham petrol boru hattının yeniden inşasını ve faaliyete geçmesini öngören mutabakat metnini ABD'nin başkenti Washington'da imzaladı.