Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,019.80
BTC/USDT
109,626.00
BIST 100
11,151.20
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
60 saniyede bugün (28 Eylül 2025)

Erzurum'da boya üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talebi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

