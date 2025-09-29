Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
60 saniyede bugün (29 Eylül 2025)

Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği
Tekirdağ'da işçi servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Ankara'da 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacak
Bakan Ersoy, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ile görüştü
İstanbul'da trafikte bir sürücüye taşla saldıran kişi yakalandı

