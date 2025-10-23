Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
60 saniyede bugün (23 Ekim 2025)

Can Holding'e yönelik operasyonda hakimliğinin tutuklama kararına ilişkin yazısına ulaşıldı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın yeni turu İzmir'de yapıldı
Karadeniz'de balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor
TUSAŞ şehitleri birinci yıl dönümünde anılıyor
Muğla'da 484 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 5'i kapatıldı

