Ankara’da kar yağışı etkili oluyor. Oran’dan yayındayız.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
60 saniyede bugün (11 Ocak 2026)

Fatih'te motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın için uçuş azaltma kararı
Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Beylikdüzü'nde sağanak nedeniyle 5 katlı binanın giriş katındaki 2 daireyi su bastı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak
