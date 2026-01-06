Dolar
43.04
Euro
50.34
Altın
4,471.33
ETH/USDT
3,273.30
BTC/USDT
93,718.00
BIST 100
12,023.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Temsilciler Meclisi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
60 saniyede bugün (06 Ocak 2026)

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 14 sanık hakim karşısında
İletişim Başkanı Duran'dan "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"na ilişkin paylaşım
BDDK'den dolandırıcılık uyarısı
Öğretmenevlerinde konaklama hizmetlerine ilişkin kapsam genişletildi
Yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede bugün (06 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (06 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (05 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (04 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (03 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (03 Ocak 2026)
60 saniyede bugün (02 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (02 Ocak 2026)
60 saniyede bugün (01 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (01 Ocak 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet