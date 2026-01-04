Dolar
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
60 saniyede bugün (04 Ocak 2026)

BUDO'nun 4 seferi daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor
İçişleri Bakanlığı bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yüksek fiyat uygulamasına ilişkin paylaşıma soruşturma
