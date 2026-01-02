Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
60 saniyede bugün (02 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığından "af düzenlemesi" haberine yalanlama
Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
Aydın merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı
