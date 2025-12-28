Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,951.50
BTC/USDT
87,869.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
60 saniyede bugün (28 Aralık 2025)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "kol uçuşu" ile ilke imza atan Bayraktar KIZILELMA paylaşımı
Diyarbakır'da Babakaya Sulama Tüneli'nde ikinci tüp kazı çalışmaları başladı
MSB: 2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu
Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı'nda arızalanan tır ulaşımı aksattı
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımına başlandı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (28 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (28 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (27 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (26 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (25 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (25 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (24 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (24 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (23 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (23 Aralık 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet