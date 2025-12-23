60 saniyede bugün (23 Aralık 2025)

Dolar
60 saniyede bugün

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
DMM, "savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı" iddiasını yalanladı
Bakan Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi
İstanbul'da 362 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasında karar açıklandı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

