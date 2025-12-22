Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
60 saniyede bugün (22 Aralık 2025)

MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i Türkiye'ye getirdi
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için ortak çağrı
Bakan Fidan: SDG'nin (Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde) ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz
Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezondaki ilk seferini uğurladı
İletişim Başkanı Duran'dan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı

