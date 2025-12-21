Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,965.20
BTC/USDT
88,158.00
BIST 100
11,341.90
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla…

21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
60 saniyede bugün (21 Aralık 2025)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı
Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu
Eskişehir'de çıkan yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
FETÖ'ye yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı
Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısı

