Dolar
42.73
Euro
50.30
Altın
4,323.74
ETH/USDT
2,945.60
BTC/USDT
87,738.00
BIST 100
11,318.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde “Konya İl Tanıtım Günleri”nde konuşuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
60 saniyede bugün (18 Aralık 2025)

Siber Güvenlik Başkanlığından e-Devlet Kapısı'nın 17. kuruluş yılına ilişkin açıklama
RTÜK'ten iki dijital platform ve üç radyoya idari para cezası
İletişim Başkanlığınca, Türk dünyasını hedef alan dezenformasyona ilişkin panel düzenlendi
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ile Meclis'te bir araya geldi

Benzer haberler

60 saniyede bugün (18 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (18 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (17 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (16 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (15 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (15 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (14 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (14 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (13 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (13 Aralık 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet