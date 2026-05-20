"Boşanmama Rehberi" oyunu, evlilik ve boşanma meselelerini interaktif bir dille ele alıyor

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen, Mehmet Mayda tarafından kaleme alınıp yönetilen oyun, modern sahne anlayışı ile sosyal sorumluluk bilincini bir araya getiriyor. Eser, aile bağlarının güçlenmesine, toplumsal farkındalığın artmasına ve kültür-sanat yoluyla sosyal mesajların geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunan örnek projeler arasında gösteriliyor.

Tiyatro Kiraz tarafından sahnelenen eser, güçlü oyuncu performansları, interaktif sahne yapısı ve toplumsal mesajlarıyla dikkati çekiyor. Oyun "aile içi iletişim", sevgi, saygı, empati ve toplumsal dayanışma gibi önemli konuları ele alıyor.

"Kadınların yuvayı ayakta tutan temel unsur olduğunun bilincindeyiz"

Gösterimin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Gülçin Mete, eserin temel olarak ailenin önemini vurgulamaya odaklandığını söyledi.

Mete, aile içinde kadınların oynadığı role vurgu yaparak, "Bizler, kadınların yuvayı ayakta tutan temel unsur olduğunun bilincindeyiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 2025-2036 yıllarını 'Aile Yılı' ilan etmişti. Biz, bu sene de bu çağrıyı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bir kadın derneğiyiz ve son zamanlarda artan bireyselleşmenin önüne geçmek adına bazı adımlar atmamız gerektiğini düşündük ve bu oyunu sahneye taşımaya karar verdik." dedi.

Ailenin toplumsal yapıyı ayakta tutan temel unsur olduğunu dile getiren Mete, "Oyunu sahneye taşımadan önce çok heyecanlıydık. Biz bugün yalnızca bir tiyatro oyunu sahnelemedik. İnsanların birbirini yeniden anlamasına, dinlemesine ve empati kurmasına katkı sunmak istedik. Sanatın birleştirici gücüyle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledik. Aileyi ayakta tutan en önemli değer, sevgi kadar saygı, anlayış ve iletişimdir. Toplumun bugün en çok ihtiyacı olan şey, birbirini dinleyen ve anlayan bireylerdir."

VİKADER'in çalışmalarına da değinen Mete, "Biz, kadın hak ve özgürlüklerini korumak, bunları geliştirmeye yönelik politikalar üretmek adına kurulduk. Amacımız toplumun her alanında kadının daha güçlü bir yer kazanmasını sağlamak için çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve bunları hayata geçirmek. Bütün bunları yaparken bir yandan da Türk aile yapısını korumak, ailenin güçlendirilmesi bizim öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor. Milli ve manevi değerlere sahip çıkarak yaşatmak, bu doğrultuda projeler üretmek de bizler için çok kıymetli bir yerde duruyor." görüşlerine yer verdi.

"Oyun beni çok duygulandırdı"

Kadın dernekleri adına öncü bir rol üstlenmek istediklerini aktaran Mete, "Oyunumuzda ailenin kutsiyetinin ne derece önemli olduğunu vurgulamak istedik. Bu kutsiyeti sanat aracılığıyla dile getirmek bizim için ayrı bir öneme sahipti. Seyircilerin oyuna ilişkin geri dönüşleri çok önemliydi. Doğrusu bu çalışmanın sonuçlarının olumlu olacağını tahmin ediyorduk. Kendimizden ve oyundan çok emindik. Komedi, kültür, sanat ve toplumsal gerçekliğin bir araya geldiği interaktif gösteriyle izleyiciler, yalnızca bir tiyatro oyunu izlemedi. Aynı zamanda kendi düşüncelerini, toplumsal bakış açılarını ve aile kavramına dair hassasiyetlerini de sahnenin içine taşıdı." ifadelerini kullandı.

Mete, oyunun, odağında yer alan konulara da değinerek, şunları aktardı:

"Türkiye'de ilk defa teknoloji ve tiyatroyu bir arada harmanlanmaya çalıştık. Oyuncuların oyunun seyrini interaktif olarak belirlemeleri, oyunu daha da renkli kıldı. Seyircilerin görüşlerini çok önemsiyorduk ve onlardan gelen geri dönüşler çok güzel oldu. Burada izleyenlere ailelerimize, boşanmaya gitmeden evliliklerini nasıl sürdürebileceklerini, nasıl mutlu olabileceklerini göstermeye çalıştık. Oyunun sonunda, oyunu beğenip beğenmediklerine dair bir anket yaptık. En çok çıkan şık, 'Bir kez daha izlemek istiyoruz.' oldu. Bu, tam olarak ulaşmak istediğimiz hedefti. Çıkan bu sonuç bizleri çok mutlu etti."

Tiyatro ile teknoloji bir arada

Eserin konsept danışmanlığını da üstlenen oyuncu Çınar Burcu Mayda ise Tiyatro Kiraz'ın 2014'ten beri faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Biz, 'sosyal farkındalık komedisi' diye bir tür üretiyoruz. Toplumda farkındalık oluşturmak istediğimiz olayları komedi formatında sahneye taşıyoruz. Boşanmama Rehberi de bizim için ailenin önemini vurgulayan çok güzel bir oyun. Oyunu teknolojiyle birlikte kurguladık ve izleyenlerin böylece oyuna katılımı çok sağlıklı oldu. Projeyi VİKADER'le gerçekleştirdik. Onların kadın ve aile meselesine ilgileri, bu birlikteliği daha da anlamlı kıldı." diye konuştu.

Oyunun, gerçek hayattan izler taşıdığını sözlerine ekleyen Mayda, "Oyun komedi olmasına rağmen gerçek hayat hikayelerinden uyarlandığı için kısmen de olsa dramatik unsurları da içinde barındırıyor. Bu anlamda oyunumuz, gerçek evliliklerin kesitlerini ele alıyor. Gösterimin sonunda bir izleyicimiz, sahneye yanıma gelerek, gözleri dolu dolu bir şekilde bana, 'Oyunda adeta kendi evliliğimi izledim. 40 yıllık evliliğimi daha çok yeni bitirmek zorunda kaldım ve bu oyun beni gerçekten çok duygulandırdı.' dedi. Onun geri dönüşü benim için ayrı bir önem taşıyordu." şeklinde konuştu.

Projede dikkati çeken önemli detaylardan biri de tiyatro ile teknolojinin aynı sahnede buluşturulması oldu. İnteraktif sahne sanatları anlayışıyla hazırlanan gösteride seyirciler yalnızca oyunu izleyen taraf değil, karakterlerin kararlarına sesli tepkiler vererek oyunun akışına doğrudan dahil oluyor.

Eser boyunca izleyiciler "boşansın" ya da "boşanmasın" şeklindeki yönlendirmeleriyle oyunun atmosferine katkı sağlarken, oyuncuların doğaçlama performansları ve seyircilerin anlık tepkileri sahnenin duygusal akışını şekillendiriyor.