60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
60 saniyede bugün (24 Aralık 2025)

Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi
Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan Türkiye'yi ziyaret edecek
Malatya'da depremde 32 kişinin öldüğü Kasapoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Jandarma komandolar, İzmir'de gerçekleştirilen "Savaşçı Yarışması"nda mücadele ediyor

