İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul’da "Tasarım İşi Buluşması”nda konuşuyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
60 saniyede bugün (27 Aralık 2025)

Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bayraktar: Bu büyük asrın inşasını ancak Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü çıkarabilecek bir iktidar yapardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı

