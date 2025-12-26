60 saniyede bugün (26 Aralık 2025)

Dolar
60 saniyede bugün

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
MİT'in siber casusluk operasyonunda kamu verilerine yetkisiz erişim sağlayan suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı
Bakan Tunç: (11. Yargı Paketi’ndeki Kovid-19 düzenlemesi) Bazı suçlar istisna tutuldu
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 21 şüpheliye tutuklama talebi
T-70 genel maksat helikopterlerinin 7'ncisi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına teslim edildi
Yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında 979 kişi yakalandı

