Erzincan ve Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
Erzincan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden olurken, Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağıyor.
Erzincan/Karabük
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Yer yer tipinin de etkili olduğu yollarda kalan bazı araçların trafiği aksatmaması için Karayolları çalışma yaptı.
Ekipler, yollarda karla mücadele kapsamında tuzlama yaparak trafiğe açık tutmaya çalıştı.
Öte yandan tır ve benzeri ağır tonajlı araçlar, Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurularak Ahmediye Geçidi yönüne izin verilmiyor.
Karabük
Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede görevli Karayolları ekiplerince, Karabük-Bartın kara yolunda tuzlama çalışması yapılıyor.
Eflani ilçesinin merkezi ile yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.