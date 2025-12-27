Dolar
Gündem

Erzincan ve Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden olurken, Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağıyor.

Emin Ferhat Sevilir, Yusuf Korkmaz, Muammer Ziya Cebecioğlu  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Erzincan ve Karabük'te kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Muammer Ziya Cebecioğlu/AA

Erzincan/Karabük

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yer yer tipinin de etkili olduğu yollarda kalan bazı araçların trafiği aksatmaması için Karayolları çalışma yaptı.

Ekipler, yollarda karla mücadele kapsamında tuzlama yaparak trafiğe açık tutmaya çalıştı.

Öte yandan tır ve benzeri ağır tonajlı araçlar, Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurularak Ahmediye Geçidi yönüne izin verilmiyor.

Karabük

Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede görevli Karayolları ekiplerince, Karabük-Bartın kara yolunda tuzlama çalışması yapılıyor.

Eflani ilçesinin merkezi ile yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

