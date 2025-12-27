Dolar
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emrullah Cesur  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Altay, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem Fendoğlu, Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Öz, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Önder Demirezen, Birinci Hukuk Müşavirliğine Zuhal Edis atandı.

Kararla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Değer Ecer ve Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Hasan Bebek atandı. Bakanlıkta açık bulunan Başmüfettişliğe ise Müfettiş Yakup Yıldırım getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici ve 15. Bölge Müdürü Abdulkerim Kaya görevden alınırken, yerlerine 4. Bölge Müdürü olarak Murat Ayvazoğlu ve 15. Bölge Müdürü olarak Bayram Doğan atandı. Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Hakan Bozkurt atandı.

