Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetine ait cenazelerin adli tıptaki işlemleri tamamlandı
Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin cenazelerinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.
Ankara
Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törenin ardından cenazeler, ülkelerine gönderilecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı