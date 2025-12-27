Dolar
Gündem

Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetine ait cenazelerin adli tıptaki işlemleri tamamlandı

Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin cenazelerinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Emrullah Cesur  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetine ait cenazelerin adli tıptaki işlemleri tamamlandı Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törenin ardından cenazeler, ülkelerine gönderilecek.

