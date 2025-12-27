Dolar
Gündem

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.

Murat Ataseven, Ömer Ürer  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı Fotoğraf: Murat Ataseven/AA

Düzce

Bölgede gün boyu etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde etkili oldu.

Kara yolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

