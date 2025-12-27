Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.
Düzce
Bölgede gün boyu etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde etkili oldu.
Kara yolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.
Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.