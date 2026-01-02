Dolar
Gündem

Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mustafa Güngör  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesi olayıyla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu bulunan şüpheliler B.Ö. ile E.G. hakkında, "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Şüpheliler, 13 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken binada boşaltılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden, ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi B.Ö. (47) ile ona yardım eden E.G. (44) tutuklanmıştı. Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti.

Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa vermişti. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirmişti.

Şüpheliler B.Ö. ve E.G, ihtisas kurullarından gelen raporların ardından yeniden tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheliler B.Ö. ve E.G'nin cezalandırılması talep edilmişti.

