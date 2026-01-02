Dolar
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen yıl terör örgütlerine yönelik 237 operasyon düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütlerine yönelik kolluk kuvvetleriyle koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında 2025'te 237 operasyon gerçekleştirildi.

Neriman Senanur Torun  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen yıl terör örgütlerine yönelik 237 operasyon düzenlendi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca operasyonlarda belirlenen 4 bin 262 kişi üzerinde yapılan çalışmalar sonucu toplam 1393 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar kapsamında 155 itirafçının ifadeleri ve teşhis işlemlerinden hareketle 2 bin 407 şüpheli daha tespit edildi.

Bu çalışmalar sonucunda tespit edilen ve operasyonlar kapsamında yakalanan toplam 3 bin 800 şüpheliden 275'inin, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görev yapan kişiler olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
