logo
Gündem

Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi.

Yusuf Okur  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

Vali Turan Ergün, çığ düşen Zekeriyaköy köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına üçüncü günde devam edildiğini söyledi.

Çığ altında kalan ikinci kişinin cansız bedenine dün akşam ulaşıldığını hatırlatan Ergün, "Bir vatandaşımız daha var çığ altında, onu aramak için yine sabahın erken saatlerinde arkadaşlarımız profesyonel ekiplerle çalışmalara başladılar." dedi.

Ergün, bölgede tipinin azaldığını ancak dün geceki yağış nedeniyle kar miktarının arttığını ifade ederek "Bu durum da ulaşmayı, orada çalışmayı daha da zorlaştırdı." diye konuştu.

Arama kurtarma ekiplerinin kayıt altına alınarak alana kontrollü şekilde gönderildiğini anlatan Ergün, şöyle devam etti:

"Bugün orada bizatihi aktif olarak çalışan 50 kişi var. Daha kontrollü çalışılmak zorunda bugün düne göre. Yorulan ekibi değiştiriyoruz. O şekilde aktif arkadaşlar ihtiyaç hissederse, burada hazır arkadaşlarımız var. Oradaki profesyonel ekip, çalışma grubunun başındaki arkadaşlar 'Buradaki kişi sayısı yeterli' diyor. Biz onun dediğine uyuyoruz şu anda. Çığ riski sürekli değerlendiriliyor. Çığ riskinin olması durumunda zaten oradaki arkadaşlar öyle bir şey hissettiklerinde çalışmayı durduracaklar."


Çığ 1 kilometrekarelik alanda etkili oldu

Çığın 1 kilometrekarelik alanda etkili olduğunu ve ilk gün kar kalınlığının 4,5 metre ölçüldüğünü dile getiren Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"Kar kalınlığı şu an 6 metreyi geçiyor. Dün 6 metreden daha fazla bir karla mücadele ettiler. Arkadaşlarımızın sonda çubukları yetmiyor. Üstten biraz karı temizleyip daha sonra çubukla arayarak sertlik oluşan yerlerde çalışma, kazı yapıyorlar. Zaman zaman da koyun ölüleri çıkıyor, o da aslında zorluyor bizi."


AFAD Artvin İl Müdürlüğü koordinesindeki arama kurtarma çalışmalarına Rize ve Erzurum'dan gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Hopa Arama Kurtarma ve Artvin Çoruh Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle olay yerine ulaşımı sağlayan yolu ulaşıma açık tutmak amacıyla kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine 31 Aralık'ta Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ düşmüştü.

Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 çobanın cansız bedenine ise ekiplerin çalışması sonucu ulaşılmıştı.

