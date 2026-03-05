Dolar
logo
Gündem

Artvin'de sis etkili oldu

Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Yusuf Okur  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Artvin'de sis etkili oldu Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

Hava sıcaklığının artmasıyla sis etkisini kaybederken, kentte parçalı bulutlu hava hakim oldu.

Sisle kaplanan kent merkezi dron ile görüntülendi.

