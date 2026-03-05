Artvin'de sis etkili oldu
Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Artvin
Hava sıcaklığının artmasıyla sis etkisini kaybederken, kentte parçalı bulutlu hava hakim oldu.
Sisle kaplanan kent merkezi dron ile görüntülendi.
