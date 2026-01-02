Adalet Bakanlığından "af düzenlemesi" haberine yalanlama
Adalet Bakanlığınca, basında yer alan "af gibi düzenleme" haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Ankara
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan habere ilişkin, Adalet Bakanlığının gündeminde böyle bir çalışma ve hazırlığın olmadığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Söz konusu haberde, "yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesinin öngörüldüğü" ve düzenlemenin yasalaşması halinde "10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkan sağlanacak, halen cezasının yüzde 50'sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek" iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.