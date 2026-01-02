Dolar
43.04
Euro
50.57
Altın
4,325.71
ETH/USDT
3,126.30
BTC/USDT
90,327.00
BIST 100
11,498.38
Gündem

Adalet Bakanlığından "af düzenlemesi" haberine yalanlama

Adalet Bakanlığınca, basında yer alan "af gibi düzenleme" haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İsmet Karakaş  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Adalet Bakanlığından "af düzenlemesi" haberine yalanlama

Ankara

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan habere ilişkin, Adalet Bakanlığının gündeminde böyle bir çalışma ve hazırlığın olmadığı belirtildi.

Söz konusu haberde, "yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesinin öngörüldüğü" ve düzenlemenin yasalaşması halinde "10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkan sağlanacak, halen cezasının yüzde 50'sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek" iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Adalet Bakanlığından "af düzenlemesi" haberine yalanlama
Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
Aydın merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı
