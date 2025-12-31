Dolar
42.97
Euro
50.47
Altın
4,332.87
ETH/USDT
2,978.30
BTC/USDT
88,212.00
BIST 100
11,256.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
60 saniyede bugün (31 Aralık 2025)

İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor
İstanbul'da 2025'te suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İstihdamımız yaklaşık 33 milyon kişiyle tarihi zirveye çıkarıldı
RTÜK Başkanı Daniş: 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmıştır

Benzer haberler

60 saniyede bugün (31 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (31 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (30 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (29 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (28 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (28 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (27 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (27 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (26 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (26 Aralık 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet