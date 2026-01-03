Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,108.00
BTC/USDT
90,063.00
BIST 100
11,498.38
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
60 saniyede bugün (03 Ocak 2026)

İletişim Başkanı Duran'dan 2025 ihracat rakamlarının açıklandığı programa ilişkin paylaşım
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan kardan heykeller açıldı
Dışişleri Bakanlığından Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklama
DMM "Hatay'da aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği" iddiasını yalanladı
Şiddetli lodos İstanbul'da hayatı olumsuz etkiliyor
