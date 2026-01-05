Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
60 saniyede bugün (05 Ocak 2026)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Van'da yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Fethi Sekin ve Musa Can, şehadetlerinin 9. yılında İzmir Adliyesi'nde anıldı
Ankara Adliyesinin ajandası yeni yılda yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli
