60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
60 saniyede bugün (14 Ocak 2026)

Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı
Kayseri'de kar ve sis manzaraları dronla görüntülendi
