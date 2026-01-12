Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
60 saniyede bugün (12 Ocak 2026)

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek
İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının şüphelileri hakkında iddianame hazırlandı
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
