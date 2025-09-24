Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
60 saniyede bugün (24 Eylül 2025)

KAGİDER Türk iş kadınlarının vizyonunu Avrupa Parlamentosu'na taşıdı
Manavgat'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
İzmir'de esnaftan toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı

