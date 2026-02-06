Depremlerin ardından yeniden inşa' süreci nasıl ilerliyor?
İstanbul
6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 3 yıl geçti. Bölgedeki yeniden inşa çalışmaları hangi aşamaya geldi? Sosyal ve kültürel hayatın eski hareketliliğine dönebilmesi için hangi adımlar atılıyor? Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan, deprem bölgesindeki son durumu anlattı.