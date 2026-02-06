Dolar
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler Programı”nda konuşuyor.
logo
Podcast, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Depremlerin ardından yeniden inşa' süreci nasıl ilerliyor?

Ümmühan Atak  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Depremlerin ardından yeniden inşa' süreci nasıl ilerliyor?

İstanbul

6 Şubat 2023'te “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 3 yıl geçti. Bölgedeki yeniden inşa çalışmaları hangi aşamaya geldi? Sosyal ve kültürel hayatın eski hareketliliğine dönebilmesi için hangi adımlar atılıyor? Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan, deprem bölgesindeki son durumu anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
