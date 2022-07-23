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Yaşam

Muğla'daki kum zambaklarıyla ünlü halk plajına 'Caretta Dostu Plaj' unvanı verildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde koruma altındaki kum zambaklarıyla ünlü mavi bayraklı SARÇED halk plajına, "Caretta Dostu Plaj" unvanı verildi.

Ömer Kundakçı   | 23.07.2022
Muğla'daki kum zambaklarıyla ünlü halk plajına 'Caretta Dostu Plaj' unvanı verildi Fotoğraf: Ömer Kundakçı/AA

Muğla

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), Dalyan İztuzu'ndan Sarıgerme ve Dalaman sahillerine kadar deniz kaplumbağalarının yaşamını sürdürdüğü kumsallarda koruma çalışmalarını, plajlardaki işletmelerle iş birliği içinde sürdürüyor.

Sarıgerme Çevre Eğitim Derneğine (SARÇED), plajdaki kaplumbağaların zarar görmemesi için yaptığı düzenlemeler ve koruma çalışmasına verdiği destekler nedeniyle "Caretta Dostu Plaj" unvanı verildi.

SARÇED Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İlhan, plajda düzenlenen törende, derneğin çevre ve ekosistemin dostu olduğunu söyledi.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle koruma çalışmalarının yürütüldüğünü, sahillerdeki işletmelerin de buna katılmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Sadece deniz kaplumbağalarının değil kumsalın da korunduğunu belirten Kaska, "Kumsalın üzerindeki kum zambağını da denizdeki balığı da beraber koruyorsunuz. Çünkü kaplumbağanın ağzından denize dökülen küçük parçalar, küçük balıkların beslenerek büyümesini sağlıyor. Dolayısıyla balıkçımız ilerde balık tutmak istiyorsa kaplumbağalara gözü gibi bakmalı." diye konuştu.

Kaska, doğayı, çevreyi ve ekosistemi bir bütün olarak muhafaza etmek için deniz kaplumbağalarının korunmasına çok önem verdiklerini anlatarak, desteklerinden dolayı SARÇED yetkililerine teşekkür etti.

Plajda düzenlenen törene, DEKAMER Koordinatörü Dr. Doğan Sözbilen, SARÇED Plaj İşletme Müdürü İsmail Batıbey, Eğitim Sorumlusu Erol Çalık, Sarıgerme Mahallesi Muhtarı Musa Varol ile derneğin yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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