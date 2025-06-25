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Lüks yat "Avantage" Fethiye'de

"Avantage" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Ali Rıza Akkır  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Lüks yat "Avantage" Fethiye'de Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Cayman Adaları bayraklı 87 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

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Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.

Almanya'da 2020'de inşa edilen yatta 14 misafir ağırlanabiliyor ve 34 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen lüks yat, akaryakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacak.

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