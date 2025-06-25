Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Muğla
Beyobası Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.