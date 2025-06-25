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Gündem

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Durmuş Genç  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla

Beyobası Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.​​​​​​​

Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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