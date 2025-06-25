Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
Aşırı sıcakların etkili olduğu Aydın şehir merkezinde sakinlik gözlenirken turizm ilçeleri Kuşadası ve Didim sahillerinde ise yoğunluk oluştu.
Aydın
Sıcak havanın etkili olduğu kentte termometreler 41 dereceyi gösterdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dışarıda olan vatandaşlardan bazıları gölgelik alanda vakit geçirirken bazıları şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı.
Kentin normal zamanda en işlek noktaları Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda sakinlik gözlendi.
Vatandaşlardan Zeki Sulutaş, havanın bunaltıcı olduğunu belirterek, "Sıcağa çare klimanın altında duracaksın, başka da yapacak bir şey yok. Dışarıda yürünecek gibi değil bayağı sıcak." dedi.
Kalaycılık yapan Murat Uçar da sıcağa alışsa da dışarının ve iş yerinin sıcağı birleştiğinde dayanılmaz olduğunu, bundan dolayı işlerini genelde erkenden bitirmeye çalıştıklarını söyledi.
Şehrin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk oluştu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.