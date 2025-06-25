Dolar
39.74
Euro
46.27
Altın
3,334.64
ETH/USDT
2,407.10
BTC/USDT
107,084.00
BIST 100
9,418.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ile İran arasında varıldığı belirtilen ateşkese ilişkin Tel Aviv'den yayındayız
logo
Gündem

Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Aşırı sıcakların etkili olduğu Aydın şehir merkezinde sakinlik gözlenirken turizm ilçeleri Kuşadası ve Didim sahillerinde ise yoğunluk oluştu.

Ferdi Uzun  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Sıcak havanın etkili olduğu kentte termometreler 41 dereceyi gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dışarıda olan vatandaşlardan bazıları gölgelik alanda vakit geçirirken bazıları şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı.

Kentin normal zamanda en işlek noktaları Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda sakinlik gözlendi.

Vatandaşlardan Zeki Sulutaş, havanın bunaltıcı olduğunu belirterek, "Sıcağa çare klimanın altında duracaksın, başka da yapacak bir şey yok. Dışarıda yürünecek gibi değil bayağı sıcak." dedi.

Kalaycılık yapan Murat Uçar da sıcağa alışsa da dışarının ve iş yerinin sıcağı birleştiğinde dayanılmaz olduğunu, bundan dolayı işlerini genelde erkenden bitirmeye çalıştıklarını söyledi.

Şehrin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk oluştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kadıköy'de İETT otobüsüyle bir aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
MSB'den, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne ilişkin video paylaşımı

Benzer haberler

Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Seyahat pazarının 2040'a kadar 3 katına çıkarak 15 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor

Renkli su altı dünyasının merkezi: Kaş

ABD'nin doğusu aşırı sıcak hava dalgası altında

ABD'nin doğusu aşırı sıcak hava dalgası altında
Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor
Antalya'da "Turizm Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi

Antalya'da "Turizm Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet